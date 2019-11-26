 الكشف المجاني علي 1279 مواطنا بقرية الشراونة في إدفو - بوابة الشروق
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الكشف المجاني علي 1279 مواطنا بقرية الشراونة في إدفو

حمادة بعزق
نشر فى : الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 - 1:30 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 - 1:30 ص

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، اليوم الاثنين، قافلة بقرية الشراونة بالحجز قبلي بمركز إدفو شمالي أسوان، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية.

وقال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن أعمال القافلة أسفرت عن إجراء الكشف الطبي على عدد ( ١٢٧٩) مواطنًا، بالإضافة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة و التحاليل الطبية وصرف العلاج بالمجان على الحالات المحتاجة.

وأضاف أن القافلة ضمت مختلف التخصصات الطبية في إطار تقديم الخدمة العلاجية المطلوبة للمواطنيين.


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