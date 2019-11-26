السراج والسفير الامريكي لدى ليبيا يناقشان آفاق وقف الأعمال العدائية حول طرابلس

قالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، إن السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، ناقش في اجتماع أمس الإثنين، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق (المدعومة دوليا)، فائز السراج آفاق وقف الأعمال العدائية حول طرابلس.

وأضافت السفارة الأمريكية في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر اليوم الثلاثاء" أن السفير نورلاند ناقش أيضًا مع السراج "الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للصراع في ظل تصاعد التدخل الروسي».

ولم توضح السفارة الأمريكية في تغريدتها مكان اللقاء بين السراج ونورلاند.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد ذكرت في بيان لها أمس الاثنين أن مسؤولين امريكيين ،بما في ذلك السفير نورلاند، عقدوا لقاء مع القائد العام لما يسمى بـ"الجيش الوطني الليبي "بقيادة المشير خليفة حفتر؛ لـ"بحث الخطوات التي يجب اتخاذها لإنهاء النزاع في ليبيا".

وقال البيان إن المسؤولين الأمريكيين أعربوا عن قلقهم إزاء استغلال روسيا للصراع الدائر في ليبيا على حساب شعبها.

ولم يحدد البيان مكان عقد اللقاء بين حفتر والمسؤولين الأمريكيين.