 فلاي دبي تبدأ تشغيل رحلاتها المنتظمة لإسرائيل.. ونتنياهو في استقبال الرحلة الأولى - بوابة الشروق
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فلاي دبي تبدأ تشغيل رحلاتها المنتظمة لإسرائيل.. ونتنياهو في استقبال الرحلة الأولى

د ب أ
نشر في: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 11:03 ص | آخر تحديث: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 11:03 ص

أطلقت شركة "فلاي دبي"، اليوم الخميس، أولى رحلاتها المنتظمة بين دبي وإسرائيل.

وأعلن أوفير جندلمان, المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإعلام العربي، أن رئيس الوزراء سيحضر هذا الصباح مراسم الاستقبال التي ستقام في مطار بن جوريون الدولي لأول رحلة تجارية لشركة طيران إماراتية.

وأضاف المتحدث، عبر حسابه على موقع تويتر، أن هذه هي ثمار السلام، وكتب: "أهلا وسهلا بالسياح الإماراتيين في إسرائيل!.. بيتنا بيتكم".

وكانت "فلاي دبي"، قدأعلنت في الرابع من نوفمبر الجاري أنها ستبدأ رحلاتها المنتظمة بين دبي وتل أبيب اعتبارا من 26 نوفمبر.

وستقوم الناقلة بتشغيل رحلتين يوميا بواقع 14 رحلة في الأسبوع بين مطاري دبي الدولي وتل أبيب بن جوريون.

ويأتي هذا في أعقاب اتفاقية النقل الجوي التي تم توقيعها بين البلدين.


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