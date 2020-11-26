أنتويرب البلجيكي يقفز لصدارة المجموعة العاشرة من الدوري الأوروبي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قفز أنتويرب البلجيكي إلى صدارة المجموعة العاشرة من الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه لاسك لينز النمساوي 2 / صفر، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالمسابقة.

وسجل ليور ريفايلوف الهدف الأول لأنتويرب في الدقيقة 52، قبل أن يضيف بيتر جيركنز الهدف الثاني في الدقيقة 83.

وشهدت المباراة تعرض جيرنوت تروانر لاعب لينز للطرد في الدقيقة 50 بسبب تدخل قوي على أحد لاعبي أنتويرب.

ورفع أنتويرب رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا، في انتظار نتيجة المباراة الأخرى التي تجمع توتنهام الإنجليزي ولودوجوريتس البلغاري في وقت لاحق من اليوم الخميس.