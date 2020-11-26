 أنتويرب البلجيكي يقفز لصدارة المجموعة العاشرة من الدوري الأوروبي - بوابة الشروق
الخميس 26 نوفمبر 2020 11:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من سيفوز في النهائي التاريخي لدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة؟
النتـائـج تصويت

أنتويرب البلجيكي يقفز لصدارة المجموعة العاشرة من الدوري الأوروبي

د ب أ
نشر في: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 11:09 م | آخر تحديث: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 11:11 م

قفز أنتويرب البلجيكي إلى صدارة المجموعة العاشرة من الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه لاسك لينز النمساوي 2 / صفر، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالمسابقة.

وسجل ليور ريفايلوف الهدف الأول لأنتويرب في الدقيقة 52، قبل أن يضيف بيتر جيركنز الهدف الثاني في الدقيقة 83.

وشهدت المباراة تعرض جيرنوت تروانر لاعب لينز للطرد في الدقيقة 50 بسبب تدخل قوي على أحد لاعبي أنتويرب.

ورفع أنتويرب رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا، في انتظار نتيجة المباراة الأخرى التي تجمع توتنهام الإنجليزي ولودوجوريتس البلغاري في وقت لاحق من اليوم الخميس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك