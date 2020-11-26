حملة تموينية مكبرة بالغربية لضبط الأسواق وتحرير العديد من المحاضر

شنت مديرية التموين بالغربية، بالتعاون مع الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، حملة مكبرة على مجموعة من المحال التجارية المخالفة بمركز ومدينة طنطا.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدة محاضر منها ضبط مخزن بويات؛ لحيازته بويات مجهولة المصدر وبدون بيانات، وتم ضبط 80 علبة مجهولة المصدر، و12 جالونًا كبيرًا و24 جالون متوسط الحجم بدون بيانات ومجهولة المصدر.

وتم تحرير محضر جنح مركز طنطا، والتحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة.

كما تم ضبط مصنع لتصنيع لمبات الكهرباء بسبب الغش التجاري الذي يمارسه في إنتاج لمبات كهرباء بأسماء وهمية، وإنتاج لمبات كهرباء بأسماء شركات أخري، وتقليد علامات تجارية.

وتم ضبط عدة كراتين بها منتج نهائى بها ما يعادل 2000 لمبة بمقاسات، وأسماء مختلفة وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة بعد تحرير محضر جنح مركز طنطا.

كما تم ضبط مصنع لإنتاج جبن رومي من مواد خام مجهولة المصدر، وتم ضبط مايقرب من مائة كيلو جرام مواد خام بدون بيانات وأنبوبة غاز منزلي، وبها شعلة وتم تحرير محضر جنح مركز طنطا والتحفظ علي المضبوطات لحين تصرف النيابة.

وتم ضبط مخبز لتجميعه 14 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة بعد تحرير جنح مركز طنطا، بالإضافة إلى تحرير جنحة عدم تمكين ضد أحد منافذ توزيع الدواجن واللحوم جنح مركز طنطا، وتحرير ضد مستودعات غاز جنح مركز طنطا.