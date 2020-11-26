الفائزة بجائزة التميز الحكومي كأفضل موظفة عربية: ابتكرنا نظاما جديدا لتلقي ومتابعة شكاوى المواطنين

قالت المهندسة نهى أحمد السيد، مدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بديوان عام محافظة الإسكندرية، والحائزة على جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل موظفة حكومية عربية، إن الجائزة جاءت بعد جهد طويل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الأربعاء، أنها بالتعاون مع فريق عمل المركز التكنولوجي بحي المنتزة، استطاعوا ابتكار نظام جديد لتلقي ومتابعة شكاوى المواطنين، متابعة: «حرصنا على التعامل مع المواطن بشكل إنساني ولائق».

وأشارت إلى تواصلها مع منظمات المجتمع المدني لإعادة تجهيز المركز التكنولوجي بالمنتزة بعد تضرره نتيجة حريق نشب بداخلة أثناء أحداث ثورة 25 يناير 2011، مضيفة أنه تم إمداده بالأجهزة من خلال التعاون مع وزارة التخطيط.

وأوضحت أن تخصيص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مبلغ بقيمة مليار جنيه لإعادة تأهيل البنية التحتية لمحافظة الإسكندرية، يساهم في رفع كفاءة محطات الصرف الصحي، وحل المشكلات الناتجة عن تساقط وتجمع الأمطار بكميات كبيرة.