قالت الفنانة رشا مهدي، إنها تفضل من الأفلام الكلاسيكية، عمل "الزوجة الثانية" لأن "مفيش فيه تفصيلة غلط"، وفق قولها.

وأضافت خلال لقائها على هامش ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل افتتاحه، مساء اليوم الجمعة، أن فيلم الزوج الثانية لا يمكن الزهق منه مهما شاهدته، كما أن النجمة سعاد حسني، كانت متألقة به، وفق قولها.

وتنطلق بعد قليل، الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي وتستمر حتى الخامس من ديسمير المقبل، بمشاركة فنيين وسينمائيين من أكثر من 63 دولة.

وتشهد الدورة الحالية تكريم الفنانة نيللي بمنحها جائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرتها الفنية الكبيرة، والفنان كريم عبد العزيز بمنحه جائزة "فاتن حمامة للتميز".