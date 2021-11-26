تحصين 183 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية في تصريحات صحفية، اليوم، إن إجمالى ما تم تحصينه حتى اليوم، 183 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثالثة التي انطلقت منتصف شهر نوفمبر الجاري.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة والذى يبلغ 266554 حيوانا، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

وأضاف أنور أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

وكان محافظ الغربية أكد أهمية تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية، وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة.