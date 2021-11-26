بوتين يعلن الاتفاق على إنشاء آليات لترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه تم خلال اللقاء الثلاثي مع رئيس أذربيجان إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الاتفاق على إنشاء آليات ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان قبل نهاية العام الجاري.

وقال بوتين، عقب اللقاء الثلاثي مع علييف وباشينيان في مدينة سوتشي الروسية اليوم الجمعة: "أود أن أشير إلى أننا اتفقنا على عدد من القضايا، التي أعتبرها أساسية".

وأضاف: "أول هذه القضايا هو إنشاء آليات لترسيم الحدود بين الدولتين قبل نهاية العام الحالي"، معربا عن أمله أن يحدث هذا في أقرب وقت ممكن، حيث لا توجد عقبات أمام إنشاء هذه الآليات.

وذكر أنه جرى التوقيع على بيان مشترك عقب الاجتماع الثلاثي في سوتشي مع علييف وباشينيان، مشيرا إلى أن نائبي رئيسي وزراء كل من أذربيجان وأرمينيا سيلتقيان في موسكو الأسبوع المقبل لمواصلة العمل وإعلان القرارات، التي تم الاتفاق عليها اليوم.

وأكد الرئيس الروسي الاتفاق أيضا مع الرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني على اتخاذ خطوات لرفع مستوى الاستقرار والأمن على الحدود الأذربيجانية ــ الأرمينية.

وفي سياق متصل، رحب الرئيس الروسي بالاجتماع المرتقب في بروكسل بين رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، مؤكدا ضرورة عقد اتصالات بين الجانبين، معربا عن ترحيبه بهذا الاجتماع وأهميته في خلق فرص للتواصل بين البلدين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء تاس الروسية.

وأفادت الأنباء بأن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وافق على الاجتماع مع علييف وباشينيان في بروكسل في 15 ديسمبر المقبل خلال قمة الشراكة الشرقية.

يُذكر أنه في الـ24 من نوفمبر الجاري، ناقش بوتين وميشيل عبر الهاتف الإجراءات الحالية لحل فضية ناجورنو قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان.