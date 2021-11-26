الحكومة الاسترالية: رصدنا سفينة تابعة للبحرية الصينية قبالة سواحلنا

أكدت الحكومة الأسترالية اليوم الجمعة، أن سفينة تابعة للبحرية الصينية أمضت مؤخرا بعض الوقت في المياه قبالة الساحل الشرقي لأستراليا، مضيفة أن وجودها لا ينتهك القوانين الدولية.

وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز للصحفيين اليوم: "أستطيع أن أؤكد أنه كانت هناك سفينة عسكرية صينية تعمل قبالة الساحل الشرقي لأستراليا في أغسطس من هذا العام"، مضيفة "نحن ندرك أيضًا أن تلك السفينة قد عبرت بالفعل عبر مضيق توريس".

وتابعت أندروز أن حكومة كانبرا كانت "على علم بالتأكيد" بالأمر وأنها تراقب "جميع السفن الموجودة في منطقتنا الاقتصادية الخالصة أو التي تقترب من المياه الأسترالية".

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن متحدث باسم وزارة الدفاع قوله إن سفينة الاستخبارات العامة الصينية "يو هانج تشانج" كانت موجودة قبالة الساحل الشرقي لأستراليا في أغسطس.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون اليوم الجمعة لبرنامج أديلايد على محطة "5 إيه إيه " الإذاعية أن حكومة كانبرا كانت على علم بالوضع.

وتابع موريسون: "حسنا ، لقد كانوا في المنطقة الاقتصادية، وبالطبع كنا نعرف من كان هناك".

وقال موريسون في تصريحات منفصلة إن البحرية الصينية "كانت تراقبنا ونحن كنا نراقبها".

واتهم موريسون الصين أيضا بأنها تعارض وجود السفن الأسترالية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه رغم أن لها "كل الحق" في التواجد هناك.

وقال للصحفيين خلال زيارة إلى تونسلي في جنوب أستراليا "(للصين) كل الحق في ان تكون (موجودة في المنطقة الاقتصادية الأسترالية) بموجب القانون البحري الدولي، مثلما لنا كل الحق في أن نتواجد في بحر الصين الجنوبي".

وأضاف موريسون "تحركاتنا في بحر الصين الجنوبي .. وحقيقية أننا ندافع عن حقنا في التواجد هناك هي أحد الأسباب بين الكثير، مثل حرية الصحافة وحرية التعبير، التي تضمن أننا نبني قدرتنا الدفاعية .. والتي تعارضها الحكومة الصينية بشدة".

وتطالب الصين بأحقيتها في أغلب بحر الصين الجنوبي وشيدت جزر صناعية ومنشآت ذات قدرات عسكرية في المنطقة.

كما أن الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان لديها مطالبات متداخلة بأحقيتها في المنطقة التي يعتقد انها ثرية بالموارد الطبيعية .