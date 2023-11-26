تحت شعار "منظمات دولية بمعايير مزدوجة".. "أوقفوا العدوان ..ارفعوا الحصار"، دعت نقابة الصحفيين ولجنة المرأة بالنقابة إلى يوم تضامني مع نساء وأطفال فلسطين، وكذلك الشعب الفلسطيني يوم الأربعاء المقبل ٢٩ نوفمبر، ضمن فعاليات ١٦ يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم: "يأتي اليوم بالتوازي مع فعاليات ووقفات تضامنية في عدد من الدول العربية تحت نفس الشعار".

يبدأ اليوم بوقفة صامتة بملابس الحداد والشارات السوداء من الساعة 5 إلى 6 مساء، يليها ندوة عن تاريخ نضال المرأة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الصهيوني يتحدث في الندوة أمال الأغا رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمناضلة الفلسطينية مريم أبو دقة وعدد آخر من الشخصيات النسائية والعامة.

ويتم ختام اليوم بفقرة قراءة جوابات لأطفال في فلسطين (بيت الحودايت) حول مشاهد العدوان تقديم الفنان محمد عبد الفتاح.

كما يشهد اليوم عرض لأفلام توثق الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأطفال فلسطين.