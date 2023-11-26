تعرض 3 طلاب فلسطينيين لهجوم مسلح في ولاية فيرمونت الأمريكية

تعرض 3 طلاب من أصل فلسطيني لهجوم مسلح في ولاية فيرمونت الأمريكية.

وأعلنت شرطة مدينة بيرلينجتون، اليوم الأحد، أنها تلقت بلاغا عن هجوم مسلح مساء أمس، وعثرت على 3 طلاب جامعيين مصابين في مكان الحادث.

وأشارت إلى أن الطلاب نقلوا إلى المستشفى وأن إصابتهم لا تهدد حياتهم، وفقا لوكالة الأناضول.

وأعلن رئيس بعثة فلسطين في المملكة المتحدة السفير حسام زملط، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أسماء الطلاب هم؛ هشام عورتاني، وكنان عبد الحميد، وتحسين أحمد.

وقال زملط إن الطلاب "استُهدفوا بعد عودتهم من العشاء لأنهم كانوا يرتدون الكوفية الفلسطينية"، وأضاف: "يجب وقف جرائم الكراهية ضد الفلسطينيين".

بدوره أفاد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) في بيان، بعرض مكافأة قدرها 10 آلاف دولار لمن يقدم معلومات تساعد في القبض على مرتكب أو مرتكبي الجريمة.

ودعا المجلس سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية في فيرمونت إلى التحقيق في الدافع المحتمل وراء الهجوم.