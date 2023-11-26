مالك إنتر ميامي: ميسي سيجعل الدوري الأمريكي ضمن الأفضل في العالم

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كشف خورخي ماس، أحد ملاك نادي إنتر ميامي الأمريكي، عن جزء أساسي من المحادثات التي دارت خلال التفاوض مع ليونيل ميسي، نجم الفريق.

وأوضح خورخي ماس أنه كان يركز خلال مرحلة المفاوضات مع ميسي على العروض المرتفعة التي يمكن أن تقدمها له الأندية السعودية.

وقال ماس في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية: "خلال المحادثات مع ميسي، طرحت سؤالاً لإقناعه بالانتقال إلى إنتر ميامي".

وأضاف: "قلت لميسي كم عدد الرياضيين النخبة الذين أتيحت لهم الفرصة لتغيير الرياضة في بلد ما؟ ".

وأتم خورخي ماس تصريحاته قائلًا: "وجود ليونيل ميسي على المدى المتوسط ​​والطويل، سيجعل الدوري الأمريكي أحد أفضل الدوريات في العالم".

وكان ليونيل ميسي قد انضم إلى صفوف إنتر ميامي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة انتقال حر.