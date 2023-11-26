التشكيل المتوقع للزمالك أمام أبو سليم الليبي

يبدأ فريق الزمالك في السادسة من مساء اليوم، ضربة البداية ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بمواجهة خارج التوقعات أمام أبوسليم الليبي على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية، التي تضم أيضا ساجرادا الأنجولي، وسوار الغيني.

واستقر معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك على تشكيل فريقه أمام أبو سليم والذي قد يشهد تغييران عن أخر تشكيل للزمالك في نصف نهائي كأس مصر أمام بيراميدز حيث من المتوقع أن يدخل محمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني في التشكيل الأساسي بدلا من حسام عبد المجديد ومحمود علاء.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام أبو سليم الليبي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي - محمد عبدالغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أوباما - محمود عبدالرازق "شيكابالا".