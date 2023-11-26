إسرائيل: مستعدون لتمديد الهدنة مقابل إطلاق 10 محتجزين عن كل يوم إضافي

أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، ترحيبه بتمديد الهدنة إذا سهلت إطلاق سراح 10 رهائن مقابل كل يوم هدنة إضافي في غزة.

وقال نتنياهو إنه أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اتصال هاتفي، بأن إسرائيل ستستأنف عمليتها العسكرية بكل قوة في قطاع غزة مع انتهاء الهدنة.

من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن إسرائيل ستمدد الهدنة في غزة إذا أطلقت حماس سراح مزيد من المحتجزين الإسرائيليين.

وأضاف هرتسوج أن الهدنة ستمدد يوما إضافيا مقابل كل 10 محتجزين إسرائيليين تطلق حماس سراحهم. ولليوم الثالث على التوالي من الهدنة، أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن 39 أسيرا فلسطينيا في إطار الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى.