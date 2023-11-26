حمادة هلال ناعيا طارق عبدالعزيز: الله يرحمك ياللي بتحب الحق يا أحن شخص

نعى الفنان حمادة هلال، صديقه الفنان طارق عبدالعزيز، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم، إثر إصابته بأزمة صحية.

ونشر حمادة عبر صفحته الرسمية على إنستجرام، صورة للفنان طارق عبد العزيز، وعلق قائلا: "‏الله يرحمك يا أحن شخص، الله يرحمك ياللي بتحب الحق، الله يرحمك يا صاحبي، إنا لله وإنا إليه راجعون"، مطالبا متابعيه بالدعاء للراحل طارق عبد العزيز.

يذكر أن آخر أعمال طارق عبدالعزيز كان مشاركته في مسلسل "أعمل إيه" بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، طارق عبد العزيز، هدى الإدريسي، صبري عبد المنعم، أحمد والي، نور إيهاب، إيمي الجندي، ريهام الشنواني، أحمد جمال سعيد، محمد مهران، ندى بسيوني، بيلار أحمد سامي، إخراج خالد الحلفاوي.