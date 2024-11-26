 خالد الجندي مشيدا برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب: قرار يعبر عن سماحة الرئيس السيسي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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خالد الجندي مشيدا برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب: قرار يعبر عن سماحة الرئيس السيسي

خالد الجندي
خالد الجندي
أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 7:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 7:52 م

وجه الداعية خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب.

وقال خلال برنامجه «لعلهم يفقهون» عبر شاشة «dmc»، مساء الثلاثاء، إن هذا القرار يدل على السماحة التي يتسم بها الرئيس السيسي.

وشدد على ضرورة إعادة اللُحمة الوطنية إلى أبناء الشعب مرة ثانية، مؤكدا الحاجة لإعادة البناء وإعادة تكوين المجتمع والعودة إلى النسيج الواحد.

ونوه بأن حالة العفو والسماحة والتجرد من الأنا ومن الضغينة ومن الثأر المبيت ومن العداوة هي حالة مُشرفة، مشيرًا إلى إشادة شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب بهذا القرار.

ولفت إلى أن القرار جرى اتخاذه بالقانون، مؤكدا أنه توجد أي مخالفة للقانون أو الدستور، ولفت إلى أن الرئيس السيسي يستخدم كل الصلاحيات بما يحقق الصالح الوطني.

وكانت محكمة الجنايات المختصة قد قررت رفع أسماء (716) شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، وذلك في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب، وسرعة التصرف بشأنهم، تجاوبا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتحقيقا للعدالة الناجزة، وإعلاء لدولة القانون.

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