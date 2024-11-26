قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنهم يعملون على تغيير وجه الشرق الأوسط.

وأضاف في كلمة له، مساء الثلاثاء، أن إسرائيل هزمت القدرات الدفاعية لإيران، ودمرت الكثير من مقدرات البرنامج النووي، مشددًا على أنه عازم على فعل كل شيء لمنع إيران من أن يكون لديها سلاح نووي.

وادعى أن إسرائيل فككت كتائب حركة حماس في قطاع غزة، متحدثًا عن أنهم ملتزمون بإعادة بقية الأسرى المحتجزين في القطاع سواء الأحياء أو الأموات.

ولفت إلى أن إسرائيل ملتزمة بما سماه القضاء على حركة حماس.



ومساء الثلاثاء، وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.

وكانت إسرائيل قد شنت موجة من الغارات الجوية على بيروت اليوم الثلاثاء قبل اجتماع المجلس الأمني لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، والذي قد يدخل حيز التنفيذ غدا الأربعاء.