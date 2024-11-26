وست هام يعود لطريق الانتصارات على حساب نيوكاسل

عاد وست هام يونايتد لطريق الانتصارات، بفوز ثمين على ملعب سانت جيمس بارك، معقل نيوكاسل يونايتد، (2-0) في ختام الجولة الـ12 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدفي وست هام: توماس سوتشيك (ق10)، وأرون وان بيساكا (ق53).

ويعد هذا الانتصار الأول للهامرز، بعد جولتين جنى خلالهما نقطة وحيدة، وهو الرابع له في المجمل، بالبريميرليج هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة، باقيا في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف خلف بورنموث.

أما نيوكاسل، فتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز العاشر، حيث مني بهزيمة أولى، بعد انتصاره في آخر جولتين على آرسنال ونوتنجهام فورست.

وتعد هذه الهزيمة الرابعة لنيوكاسل، هذا الموسم في البريميرليج، مقابل 5 انتصارات و3 تعادلات.