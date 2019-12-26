نشطاء مؤيدون للديمقراطية في هونج كونج يواصلون الاحتجاجات في عيد الميلاد

هونج كونج في حالة تأهب قصوى مع عودة المتظاهرين إلى المطار

هونج كونج (رويترز)

خرج محتجون مناهضون للحكومة في هونج كونج في مسيرات بمراكز تسوق تعلق زينات عيد الميلاد وهم يرددون شعارات مؤيدة للديمقراطية يوم الأربعاء وأجبروا أحد المراكز على الإغلاق مبكرا بينما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود تجمعت في شوارع قريبة.



محتجون مناهضون للحكومة في مركز تسوق في هونج كونج يوم 24 ديسمبر كانون الأول 2019. تصوير: تايرون سيو - رويترز.

وظلت الاحتجاجات التي تصاعدت في يونيو حزيران سلمية إلى حد كبير خلال معظم شهر ديسمبر كانون الأول بعد أن فاز المرشحون المؤيدون للديمقراطية بأغلبية ساحقة في الانتخابات المحلية في الشهر السابق.

لكن زعماء هونج كونج المؤيدين لبكين لم يقدموا أي تنازلات للمتظاهرين على الرغم من اعترافهم بالهزيمة في الانتخابات، وتحولت المظاهرات إلى مزيد من المواجهات خلال فترة الاحتفالات.

وقال عامل في مطعم يدعى تشان (28 عاما)، كان ضمن حشد تبادل الشتائم مع أفراد بالشرطة أمام مركز للتسوق في حي مونج كوك ”المواجهة متوقعة، لا يهم إن كانت يوم عيد الميلاد“.

وأضاف تشان الذي اكتفى بذكر اسمه الأول ”أشعر بإحباط لعدم رد الحكومة حتى الآن على أي من مطالبنا. نواصل الخروج حتى لو لم يكن لدينا الكثير من الأمل“.

ونظمت شرطة مكافحة الشغب دوريات في العديد من النقاط الساخنة السابقة خلال الاحتجاجات بينما كان السياح والمتسوقون، والكثير منهم يرتدون قبعات بابا نويل أو قرون الرنة، يتجولون.



ولم تقع اشتباكات كبيرة لكن مع تجمع الحشود أطلقت الشرطة لفترة وجيزة قنابل الغاز في مونج كوك، وهي منطقة معروفة لتجمع المحتجين.

ووصفت الشرطة رد فعل أفرادها إزاء حالة الاضطراب هذه بأنه التزام بضبط النفس.

ونزل مئات المتظاهرين الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء وأقنعة في مراكز التسوق في جميع أنحاء المدينة التي تحكمها الصين حيث اختلطوا بالمتسوقين ورددوا شعارات شعبية مثل ”حرروا هونج كونج! ثورة عصرنا!“

وألقت الشرطة القبض على العديد من الأشخاص في مركز للتسوق بحي شا تن بعد تعرض أفرادها للرش برذاذ الفلفل. وأُغلق مركز التسوق مبكرا.

كانت الشرطة قد أطلقت الغاز المسيل للدموع على الآلاف من المتظاهرين الذين سدوا الطرق، وكتبوا شعارات بالطلاء على المباني وحطموا مقهى تابعا لسلسلة ستاربكس وفرعا لبنك (إتش.إس.بي.سي).

وقالت المديرة التنفيذية لهونج كونج كاري لام على فيسبوك يوم الأربعاء إن كثيرين من سكان هونج كونج والسائحين شعروا بالإحباط بسبب ”إفساد احتفالات ليلة عيد الميلاد“.



وأضافت ”مثل هذه الأفعال غير القانونية لم تفسد فقط المزاج الاحتفالي لكنها أثرت سلبا على الشركات المحلية أيضا“.

وقالت هيئة المستشفيات إن 25 شخصا أصيبوا بجروح ليل الثلاثاء بينهم رجل سقط من الطابق الثاني في مركز تجاري وهو يحاول الهرب من الشرطة.