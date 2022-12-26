الرئيس السيسي: صندوق قناة السويس يتيح توفير السيولة لتنفيذ مشروعات تنموية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن صندوق قناة السويس يتيح توفير السيولة لتنفيذ مشروعات تنموية.

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية (النصر) بأبورواش بمحافظة الجيزة.

وأضاف أن الهيئة إذا ما دخلت في مشروعات حاليا سيكون بمقدورها المشاركة بـ500 مليون جنيه شهريا، لكن من خلال الصندوق قد يتضاعف إلى ثلاثة مليارات في غضون عامين أو ثلاثة.

وتابع مخاطبا المصريين: "مش إنتو قلتولي في رقبتك.. أنا والله بحاول أعمل زي ما ربنا يقدرني".

ويساهم مجمع الصناعات الكيميائية المتوسطة بأبو رواش، فى تغطية احتياجات السوق المحلى من الأكسجين الطبى اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم العديد من المشروعات الإنتاجية كذلك الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية، وقد تم تنفيذ تلك المشروعات بالتعاون مع العديد من الشركات المدنية.