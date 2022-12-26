تحذيرات للبريطانيين من اختناقات مرورية في خضم إضرابات عمال السكك الحديد



قد يتعرض المتسوقون البريطانيون الباحثون عن تخفيضات في الأسعار، بعد عيد الميلاد، لاختناقات مرورية، حيث أدت إضرابات عمال السكك الحديد إلى توقف خدمة القطارات.



وذكرت وكالة "بي أيه ميديا" اليوم الاثنين، أن الآلاف ممن كانوا يخططون للسفر بالقطار، اضطروا للبحث عن بدائل أخرى، في خضم استمرار الإضراب.



وعادة ما تنطلق المئات من حالات المغادرة اليوم الموافق 26 ديسمبر بعد عيد الميلاد.



وقالت شركة "نتويرك ريل"، التي تتولى تشغيل شبكة السكك الحديد ببريطانيا، إن خطوط السكك الحديد ستظل معطلة لليوم الثاني على التوالي بسبب إضراب عمال، أعضاء في النقابة الوطنية لعمال السكك الحديد والنقل البحري والبري "آر إم تي".



وقال اتحاد السيارات إنه يتوقع 2ر15 مليون سيارة على الطرق البريطانية في يوم الهدايا الذي يوافق اليوم الاثنين، حيث يكون المتسوقون ومشجعو كرة القدم من بين أولئك الذين من المحتمل أن يسافروا.



وقال متحدث إن "من المرجح أن تكون الحركة المرورية مكثفة عند مراكز التسوق حيث يسعى الكثير من المواطنين للحصول على تخفيضات في الأسعار، بينما سيسافر مشجعو كرة القدم لمشاهدة فرقهم".



وكان قد تم تحذير الركاب بشأن تداعيات إضراب عمال السكك الحديد قبل أسبوع، وبدا أن التحذيرات التي تم الانتباه لها، قد أدت إلى سلاسة نسبية في حركة السفر لمعظم المواطنين عشية عيد الميلاد عندما انتهت الصلوات بشكل مبكر.