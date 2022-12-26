الأمم المتحدة تحث طالبان على إلغاء حظر عمل النساء بمنظمات الإغاثة

حث مسؤول كبير بالأمم المتحدة، اليوم الاثنين، حكومة طالبان الأفغانية بإلغاء حظر عمل الموظفات في المنظمات الإنسانية التي تخشى أن يفاقم الحظر مصاعب فصل الشتاء.

وأمرت الحكومة الأفغانية يوم السبت جميع المنظمات غير الحكومية، المحلية منها والأجنبية، بمنع الموظفات من العمل حتى إشعار آخر. وقالت الحكومة إن التحرك، الذي لاقى تنديدا على الصعيد العالمي، مبرر لأن بعض النساء لم يلتزمن بتفسير طالبان للزي الإسلامي، بحسب وكالة رويترز.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان في بيان "يحتاج ملايين الأفغان إلى المساعدة الإنسانية وتذليل العقبات ضروري" مضيفة أن رامز الأكبروف القائم بأعمال رئيس البعثة والمنسق الإنساني بها اجتمع مع وزير الاقتصاد محمد حنيف.

وصدرت الأوامر التي تحظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية عن وزارة حنيف. ولا تنطبق الأوامر بشكل مباشر على الأمم المتحدة لكن المنظمات غير الحكومية التي ينطبق عليها القرار تتولى تنفيذ الكثير من برامج الأمم المتحدة.

وأعلنت بالفعل أربع منظمات كبرى دولية، تصل مساعداتها الإنسانية إلى ملايين الأفغان، يوم الأحد أنها ستعلق عملياتها. كما أعلنت منظمات غير حكومية أصغر تعليق عملياتها، ومن بينها منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم، والتي تتخذ من بريطانيا مقرا.

وقالت المنظمات غير الحكومية إنها غير قادرة على إدارة برامجها من دون موظفاتها. ويعتمد أكثر من نصف تعداد أفغانستان السكاني على المساعدات الإنسانية، وفقا لمنظمات الإغاثة. وتصبح المساعدات الأساسية أكثر ضرورة خلال الشتاء القاسي في البلاد.