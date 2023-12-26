صحة غزة: الآلية المتبعة في نقل الجرحى للعلاج خارج القطاع غير مجدية

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن الواقع الصحي كارثي ويعد الأسوأ منذ بداية الحرب الإسرائيلية الغاشمة على القطاع المحاصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الجزيرة»، صباح الثلاثاء، أن الأطباء في المستشفيات يفاضلون الآن بين حالات الجرحى؛ لإدخالهم إلى غرف العمليات.

ونوه بأن «الواقع الصحي في مستشفيات الجنوب كارثي للغاية؛ بسبب عدم توفر مقومات صحية منقذة للحياة»، مشيرًا إلى أن الاحتلال يعيد تنفيذ نفس السيناريو الذي اتبعه في محافظات الشمال.

ولفت إلى أن «الآلية المتبعة في نقل الجرحى غير مجدية حتى اللحظة»، قائلًا إنها «تتسبب في قتل المزيد من الجرحى الذين ينتظرون لأسابيع كثيرة حتى يخرجوا من القطاع».

وأشار إلى خروج أقل من 1% من الجرحى الذين يحتاجون العلاج في المستشفيات بالدول الأخرى، لافتًا إلى أن الاحتلال يستخدم سلاح الجرحى لقتل المزيد من الفلسطينيين.

وأكمل: «طالبنا المؤسسات الأممية بالضغط على الاحتلال للسماح بخروج الجرحى بشكل مكثف، لدينا 5 آلاف مريض من الحالات الخطيرة والحرجة بحاجة ماسة للخروج، ونفقد عشرات الجرحى يوميًا بسبب الآلية المتبعة».