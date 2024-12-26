غارات اسرائيلية عنيفة على مطار صنعاء الدولي

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هزت دوي انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء اليوم الخميس، إثر غارات جوية شنتها مقاتلات إسرائيلية على مطار صنعاء الدولي.

وقال مصدر مسؤول في مطار صنعاء، طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية(د ب أ)، إن الغارات ،:" استهدفت صالة الانتظار وبرج المراقبة في مطار صنعاء وأجزاء واسعة من المدرج".

وأكد المصدر، أن القصف استهدف المطار قبل هبوط رحلة جوية لطيران اليمنية قادمة من عمان إلى صنعاء بخمس دقائق.

وأشار المصدر إلى أن القصف أسفر عن سقوط قتلى من عمال برج المراقبة، فضلاً عن إصابة اخرين من موظفي المطار والخطوط الجوية اليمنية في صالة المطار.

وبحسب المصادر، فقد ارتفعت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من المطار بشكل كثيف، وسط صراخ من قبل المدنيين الذين كانوا متواجدين بداخل صالة الانتظار.

وأعلنت إسرائيل شن غارات على مواقع مفترضة للحوثيين في صنعاء والحديدة.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن الهجوم "هو حملة جديدة تنشرها إسرائيل على الحوثيين وأن الهجمات مثل سابقاتها وأنها عطلت مطار صنعاء خلال تدمير برج المراقبة".

يأتي الهجوم الإسرائيلي ردا على هجمات الصاروخية للحوثيين على إسرائيل.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس باغتيال قادة الحوثيين على غرار ما حدث لقادة حماس وحزب الله.