زعيم الحوثيين يعلن استمرار الهجمات على إسرائيل مهما كانت الضغوط

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أعلن زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي، مساء اليوم الخميس، استمرار هجمات جماعته على إسرائيل، مهما كانت الضغوط.

وقال في كلمة مصورة إن "عمليات القصف اليمنية كسرت عنصر التفوق الدفاعي لإسرائيل، وأن الشعب اليمني يصنع باستمرار انتصارات تلو الانتصارات".

وأضاف أن "الصواريخ الفرط صوتية التي تخترق منظومة الدفاع الجوي للعدو الإسرائيلي، إنجاز كبير ومهم جدا".

وتحدث بأن "العمليات الصاروخية اليمنية التي عجزت منظومة الدفاع الجوي عن اعتراضها تسببت بإحباط كبير لدى المسؤولين السياسيين والأمنيين في إسرائيل وأمريكا".

وأشار إلى "استمرار الجبهة اليمنية في عملياتها العسكرية النوعية ضد العدو الإسرائيلي مهما كانت الضغوط والإغراءات".

وتأتي كلمة زعيم الحوثيين بالتزامن مع غارات إسرائيلية استهدفت مطار صنعاء الدولي، ومواقع في محافظة الحديدة غربي اليمن.

ومنذ أكثر من عام، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

كما تواصل الجماعة شن هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدفت تل أبيب وخلفت خسائر بشرية ومادية.

وفي الأيام الماضية، كثف الحوثيون من هجماتهم على إسرائيل بصواريخ ومسيّرات، وسط تصاعد المواجهات بين الجانبين.