سكاي نيوز: إدارة العمليات العسكرية في سوريا تقبض على مسئول المحاكم الميدانية بسجن صيدنايا

قالت فضائية «سكاي نيوز عربية»، إن إدارة العمليات العسكرية في سوريا تمكنت من القبض على اللواء محمد كنجو حسن بريف طرطوس.

وأشارت الفضائية إلى أن حسن، كان مسئولًا عن المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا العسكري، وذلك حسبما أفادته في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وفي وقت سابق، قتل 17 شخصا الأربعاء في قرية خربة المعزة بريف طرطوس الجنوبي خلال اشتباكات عنيفة، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووقعت الاشتباكات بعدما حاولت دورية أمنية تابعة للإدارة السورية الجديدة اعتقال ضابط بارز في النظام السابق كان مرتبطا بجرائم سجن صيدنايا.

وتعرضت دورية الأمن لكمين نصب من قبل مسلحين موالين للضابط المطلوب. وأكد وزير الداخلية السوري الجديد، محمد عبد الرحمن، في بيان، مقتل 14 عنصرا من قوى الأمن العام وإصابة 10 آخرين في أثناء تنفيذهم «مهام حفظ الأمن وسلامة الأهالي».

وأوضح المرصد أن المطلوب، محمد كنجو حسن، شغل مناصب بارزة، منها مدير إدارة القضاء العسكري ورئيس المحكمة الميدانية، وكان مسئولا عن إصدار أحكام الإعدام والتعسف ضد آلاف السجناء.

ووصف المرصد الضابط بأنه من أبرز المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا خلال فترة حكم الأسد.