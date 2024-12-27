مسئول حوثي: استئناف العمل في مطار صنعاء وميناء الحديدة غدا

قال محمد عياش قحيم، وزير النقل والأشغال في حكومة الحوثيين(غير المعترف بها)، مساء اليوم الخميس، إنه سيتم استئناف العمل في مطار صنعاء، وميناء الحديدة، غربي اليمن، ابتداء من الغد.

وأضاف قحيم وفقاً لقناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين"العدوان الإسرائيلي وغطرسته دليل على تجاهلهم للأمم المتحدة والمنظمات الدولية".

وتابع: "العدوان الإسرائيلي لن يثني شعبنا من الوقوف مع الشعب الفلسطيني المظلوم وسنواجه التحدي بالتحدي".

وعرضت قناة المسيرة، مقاطع فيديو تظهر حجم الأضرار المادية التي لحقت بمطار صنعاء، جراء قصف جوي إسرائيلي.

وعرضت اللقطات، مشاهد تبين حجم الدمار الذي لحق ببرج المراقبة، ودماء ضحايا بداخل صالة المطار، ونوافذ وأبواب مهشمة، وحقائب المسافرين التي تركت هناك بعد فرارهم إلى خارج المطار عقب القصف مباشرة.

وكان من المقرر إقلاع رحلة لطيران الخطوط الجوية اليمنية اليوم، من مطار صنعاء الدولي إلى مطار عمان، ووصول رحلة أخرى من مطار عمان إلى صنعاء، ولكن تم تأجيل الرحلات إلى يوم غد الجمعة.

وفي وقت سابق اليوم، شنت مقاتلات إسرائيلية غارات جوية استهدفت مطار صنعاء وميناء رأس عيسى ومحطات الكهرباء في صنعاء والحديدة، وذلك رداً على هجمات الحوثيين بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل.

وتقول جماعة الحوثي إن تلك الهجمات تأتي "رداً على العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة".