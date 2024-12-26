محافظ الإسكندرية يشدد على إزالة الإشغالات وردع الممارسات الاحتكارية

شدد أحمد خالد محافظ الإسكندرية في بيان اليوم الخميس، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وفي هذا الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندرى.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 173 منشآة، والتحفظ على 8088 حالة إشغال متنوع، بالإضافة إلى تحرير 2745 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال و317 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر بـ943 ألف جنيه خلال أسبوع.