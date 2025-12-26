الأرصاد: الطقس غدا مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 20

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، في مصر أجواءً مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلًا والرياح نشطة أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للدف نهارًا، شديدة البرود ليلًا، والرياح معتدلة.

وتتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

حالة الطقس في سيناء

وتكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلة للدف نهارًا، وشديدة البرودة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

الطقس في الصعيد

على شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على الشمال.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة: العظمى 21 درجة، الصغرى 11 درجة.

الإسكندرية: العظمى 21 درجة، الصغرى 11 درجة

دمنهور: العظمى 19 درجة، الصغرى 08 درجة.

سيوة: العظمى 20 درجة، الصغرى 09 درجة.

أسوان: العظمى 24 درجة، الصغرى 11 درجة.

قنا: العظمى 23 درجة، الصغرى 11 درجة.

الأقصر: العظمى 29 درجة، الصغرى 18 درجة.

سوهاج: العظمى 24 درجة، الصغرى 11 درجة.

مرسى مطروح: العظمى 20 درجة، الصغرى 11درجة.

العاصمة الإدارية الجديدة: العظمى 21 درجة، الصغرى 11 درجة.

العلمين الجديدة: العظمى 20 درجة، الصغرى 10 درجة.

حالة البحرين

البحر المتوسط: معتدل، ارتفاع الأمواج 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، ارتفاع الأمواج 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

رياح البوارح

تشهد بعض المناطق رياح شمالية غربية شديدة الجفاف، قد تصل سرعتها إلى أكثر من 55 كم/ ساعة، مسببة الغبار والأتربة وربما عواصف رملية في الحالات الشديدة.

وينشأ هذا النوع من الرياح بسبب ارتفاع الضغط الجوي السطحي على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وانخفاضه فوق شرق الجزيرة العربية وصحراء الربع الخالي.

الأعاصير المتوسطية

هي ظاهرة جوية (عاصفة) شبيهه بالأعاصير المدارية أو الاستوائية تظهر فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفي بعض الحالات النادرة وصلت قوة العاصفة إلى قوة إعصار من الدرجة الأولى، لكن حتى في مثل هذه الحالات تعتبر قوة الرياح ليست هي العامل الأخطر على المجتمع، بل يتمثل الخطر الرئيس في الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات المفاجئة.

تم التعرّف على الأعاصير المتوسطية وتحديدها في منطقة حوض البحر المتوسط في ثمانينيات القرن العشرين، وذلك بالاستعانة بصور الأقمار الصناعية والتي أظهرت ضغوطاً جوية منخفضة (شبيهة بالاستوائية) تسببت بتشكل عين إعصارية في وسطها.

وبناءً على ذلك تبيّن أن هذه الظاهرة الجوية ليست نادرة بشكل خاص بل تكررت خلال السنوات السابقة.