قال إريك براون، عضو الحزب الجمهوري، إن لديه وجه نظر بشأن العام 2025 في ظل حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن النقاط الإيجابية لا تعكس الصورة الكاملة للحقائق على الأرض.

وأوضح براون، خلال مداخله هاتفيه في برنامج " عين على أمريكا"، من تقديم الإعلامية رغدة منير، على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن الأمور السياسية والاقتصادية تواجه تحديات كبيرة، رغم الأجواء الاحتفالية بموسم الكريسماس، مشددًا على أن هذا لا يعكس الواقع السياسي والاقتصادي الذي يعيشه الأمريكيون.



وأضاف براون أن هناك العديد من القضايا التي يجب أخذها في الاعتبار، منها التضخم المتزايد، وارتفاع الضرائب، وفقدان المزيد من الموظفين لوظائفهم، مؤكدًا أن الشعب الأمريكي لديه الكثير ليقوله تجاه أجندة ترامب المطروحة.

وأشار إلى أن استمرار هذه السياسات في حال استمرت فترة حكمه بنفس الاتجاه سيكون له تأثير بالغ، وقد يؤدي إلى خضوع الكثيرين لتبعاتها الاقتصادية والسياسية.

وأكد براون أن تقييم السياسات يجب أن يكون شاملًا ومنصفًا، بعيدًا عن الانطباعات الموسمية أو المزاجية، مطالبًا بمراجعة دقيقة للقرارات والآثار المحتملة على المواطنين والمجتمع الأمريكي بشكل عام.