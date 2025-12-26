أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال لقائهما في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وفق بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأكد أردوغان، أن تركيا ترغب في تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان، وتسعى لتأسيس سلام دائم من خلال ضمان وقف إطلاق النار.

وأضاف أنه سيتم تعزيز التعاون بين تركيا والسودان في العديد من المجالات، بدءا من التجارة والزراعة وصولا إلى الصناعات الدفاعية والتعدين.

وأشار أردوغان، إلى أن تركيا ستواصل تلبية احتياجات الشعب السوداني، عبر تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية.

وحول الصراع الدائر في السودان، أوضح الرئيس التركي أن الصراعات المستمرة أدت إلى واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم وخاصة في منطقة الفاشر (عاصمة ولاية شمال دارفور/ غرب) التي تُرتكب فيها أعمال ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات جادة وحازمة لمنع وقوع هذه الانتهاكات.

ويشهد السودان منذ أبريل/ نيسان 2023 حربا بين الجيش السودان و"قوات الدعم السريع"،للاستيلاء على السلطة ما تسبب في مجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.