قالت الفنانة زينة إن اللحظة التي طلب فيها الفنان أحمد عز عودتها إلى مصر بدون أولادهما فارقة، معلقة: «هنا انتهت كل حاجة».



وأضافت أثناء لقاء لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الأحد، «دا إحنا مسلمين زي بعض، مخي مكنش مستوعب قد إيه أنا هموت على ولادي»، مشيرة إلى أن «عز» كان يخطط لأشياء لم تكن على علم بها واعتقاده بتسببها في إيذائه حال عودته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.



وذكرت عن اتصال دار بينها وبين شقيق أحمد عز أثناء تواجدها بأمريكا: «أخوه سألني يجي ليه؟ وقالي ما هو لو جه إنتِ مش هتوريه الأسفلت»، مؤكدة أنها لم تكن لتتسبب في مشكلة وأنها لم ترفع قضية أو أثارت بلبلة في هذا الصدد.



وتابعت: «بعد 6 أشهر رجعت وكانت المفاجأة، الناس فاكرين إن زينة رفعت قضية وعملت، لكن مرفعتش حاجة، إزاي خيالكم وصل للحتة دي هو اللي كان بيعمل كده الله يسامحه، ومتخيلتش اللي عمله»، موضحة أن الأمر بدأ عندما توجهت إلى مكتب وكالة الأهرام في المطار بحوزتها شهادتي ميلاد ابنيهما الحاملة لاسم الأب.



وأشارت «زينة» إلى أنها فوجئت بعد الواقعة بيومين بخروج «عز» في برنامج مع عمرو الليثي واتهامه لها بتزوير الأوراق السليمة التي بحوزتها، لافتة إلى أنها ذهبت بعد ذلك الاتهام إلى النيابة لمدة أسبوع من أجل التحقيق معها.



وأكدت أن هذا الأمر ساعدها في الحصول على مكاسب عدة وتحول القضية من شيء لا قيمة له إلى «حاجة ليها لازمة»، مردفة: «معرفش مين اللي شار عليه لكنه أذاه وخدمني، ربنا العالم معملتش حاجة واتفاجئت باللي حصل ووكيل النيابة كان بيمشيني عشان عيالي، المفروض كنت أبات»، وفقًا لتعبيرها.



وعن علاقة الأولاد بوالدهم، عقبت: «هما بيحبوه وبالنسبة لهم مثل أعلى، عارفين إنه أبوهم بس كان لازم أقولهم إنه هو عنده مشاكل معايا ومبيحبنش وديمًا بيغلط فيا.. مشكلته معايا أنا هو كويس جدًا وابن حلال ويعرف ربنا وممكن اللي حصل ساعة شيطان»، مشيرة إلى أنها «لا تحكي وجهة نظرها وإنما الصح»، بحسب ذكرها.



وتوجهت «زينة» بطلب خلال الحلقة لـ«عز»: «أرجوك كفاية غلط فيا، كفاية البرنامج اللي طلعت فيه وقلت أنا مبتكلمش في أعراض، حرام عليك مشوفتش مني حاجة وحشة فمن فضلك كفاية كلام عليا وحروب أنا تعبت حروب وخناق»، منوهة بأنه يتخذ الأمر «شكلًا انتقاميًا».



وشددت على أنها لا تحتاج مساعدة من أحد وأن مشكلتها مع «عز» انتهت، مستطردة: «لم أستأذن أحد في الزواج من أحمد عز، محدش مسؤول غيري وأنا شلت الشيلة لوحدي ووقفت وأخدت حقي بالقانون، عمري ما غلطت فيه ولا هغلط فيه لإنه أبو عيالي وولادي بيحبوا أبوهم ومش عاوزني أغلط فيه ولما قولتلهم هطلع في البرنامج قالولي أوعي تغلطي في بابا لإن اللي بيعمل حاجة وحشة بتيجي فيه»، وفقًا لتعبيرها.



وطلبت زينة من المسؤولين إعادة النظر في مسألة تحليل الـDNA، والقبض على الزوج في حالة إثبات النسب وتحديد الزوجة مصيره إما بالسجن أو إطلاق السراح، منوهة بأنها تتفق بتطبيقه بالمثل على المرأة واستعدادها لأن تكون أو من يُطبق عليها هذا الأمر.