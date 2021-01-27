 نجيب بلحسن يواصل تصوير دوره في مسلسل موسى - بوابة الشروق
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نجيب بلحسن يواصل تصوير دوره في مسلسل موسى


نشر في: الأربعاء 27 يناير 2021 - 7:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 يناير 2021 - 7:36 م

يواصل الفنان التونسي نجيب بلحسن، تصوير دوره في مسلسل "موسي"، مع الفنانين محمد رمضان وسمية الخشاب، وعبير صبرى، ورياض الخولى، وسيد رجب، وصبرى فواز، ومنذر رياحنة، وهبة مجدى، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبد الرسول، وأمير صلاح الدين، وضياء عبد الخالق، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.

على صعيد أخر يستعد نجيب لتصوير فيلمه الجديد "أخر نيزك"، وهو فيلم ينتمي لنوعية الخيال العلمي والجرافيكس والمؤثرات البصرية.

ويشاركه في بطولته الفنانين محسن منصور، ومحمد عز، والسورية نرمين شوقي، ومن إخراج ميدا.


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