هند صبري تتسلم وسام الفنون والآداب الفرنسي



منح حفظي وسام الفنون بدرجة فارس

تسلمت النجمة هند صبري، منذ قليل، وسام "Officier des art etblettres"، من السفير الفرنسي بالقاهرة، ليصبح ثاني أوسمتها الفرنسية بعد رتبة "chevalier" التي حصلت عليها عام 2014 لمجهوداتها في الثقافة والفنون.

وجرت مراسم تسلمها الوسام في حفل بالسفارة الفرنسية، اقتصر على الأهل والأصدقاء؛ بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وعلى صعيد آخر، تسلم رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المنتج والسيناريست محمد حفظي، وسام الآداب والفنون من درجة فارس، في الحفل نفسه.

يذكر أن وسام الفنون والآداب جائزة شرفية فرنسية، تأسست بتاريخ 2 مايو 1957، تمنح من طرف وزارة الثقافة، مكافأة للمتميزين من خلال إبداعاتهم في المجال الفني أو الأدبي أو من خلال مساهماتهم في تعزيز الفنون والأدب في فرنسا وفي العالم أجمع.

وحصل عليه من قبل في درجاته المختلفة كل من فيروز وماجدة الرومي وإيشوريا راي والممثل الأمريكي جورج كلوني، والمطربة الأمريكية تينا تيرنر، والممثلة الأمريكية أوما ثورمان، والممثل الهندي أميتاب باتشان، والكاتبة الفرنسية إيمانويل برنهايم، والمخرجة والكاتبة المسرحية الفرنسية ليتسيا دوش، والكاتب المسرحي البريطاني ديفيد برادبي.

أما في مصر فقد حصل على الوسام الأديب الراحل نجيب محفوظ، والروائي والصحافي جمال الغيطاني، والمخرج يوسف شاهين.