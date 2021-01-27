 فيديو.. محافظ الوادي الجديد: نصدر سم العقرب للخارج.. الجرام بـ8000 دولار - بوابة الشروق
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فيديو.. محافظ الوادي الجديد: نصدر سم العقرب للخارج.. الجرام بـ8000 دولار

أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 27 يناير 2021 - 2:42 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 يناير 2021 - 2:42 ص

قال محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن شابًا عرض عليه مشروع لتصدير «سم العقرب»، منوهًا بأن الشاب أخرج التصريح من وزارة الزراعة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن «سم العقرب» في سبيله إلى التصدير والسوق المحلي، مؤكدًا أن المشروع هدفه التصدير في الأساس.

وأوضح أن سعر الجرام من «سم العقرب» يبلغ من 8 إلى 10 آلاف دولار، معقبًا: «كل ثلاثة آلاف عقرب ينتجون جرام من السم».

ولفت إلى أن صاحب الفكرة يمتلك 80 ألف عقرب موجودة على 200 فدان بإشراف علمي من وزارة الزراعة مع مساعدة متخصصين له، مضيفًا أنه يشتري الواحد منها بسعر من 1.5 إلى 2 جنيه.

وذكر أن صاحب المشروع يصدر المنتج إلى الشركات في الخارج، إذ يتواصل مع مستثمرين مصريين لإيصاله للشركات الأجنبية، لافتًا إلى أن أول إنتاجه كان الشهر الماضي.

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