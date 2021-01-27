قال محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن شابًا عرض عليه مشروع لتصدير «سم العقرب»، منوهًا بأن الشاب أخرج التصريح من وزارة الزراعة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن «سم العقرب» في سبيله إلى التصدير والسوق المحلي، مؤكدًا أن المشروع هدفه التصدير في الأساس.

وأوضح أن سعر الجرام من «سم العقرب» يبلغ من 8 إلى 10 آلاف دولار، معقبًا: «كل ثلاثة آلاف عقرب ينتجون جرام من السم».

ولفت إلى أن صاحب الفكرة يمتلك 80 ألف عقرب موجودة على 200 فدان بإشراف علمي من وزارة الزراعة مع مساعدة متخصصين له، مضيفًا أنه يشتري الواحد منها بسعر من 1.5 إلى 2 جنيه.

وذكر أن صاحب المشروع يصدر المنتج إلى الشركات في الخارج، إذ يتواصل مع مستثمرين مصريين لإيصاله للشركات الأجنبية، لافتًا إلى أن أول إنتاجه كان الشهر الماضي.