الصحة العالمية: لقاحا فايزر ومودرنا لكورونا هما الوحيدين الآمنين للمرأة الحامل

قال الدكتور إيفان هوتن مدير قسم مكافحة الأمراض السارية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن لقاحي فايزر ومودرنا لفيروس كورونا المستجد، هما الوحيدين الآمنين على المرأة الحامل، ولكن المنظمة لا تنصح بتلقي المرأة الحامل للقاح إلا إذا كانت معرضة لخطر الإصابة مثل أن تكون ضمن الأطقم الطبية العاملة في مستشفيات علاج كورونا.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط.



وأضاف هوتن أن أكثر الفئات المستحقة للقاح بعد الأطقم الطبية، ذوي الأمراض المزمنة من مرضى ارتفاع ضغط الدم، والذين يعانون من السمنة.