قال الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، إن الاستعمار الرقمي من شأنه أن يحتل دولة ويحرك الأوضاع السياسية فيها في اتجاه الطرف الذي يتبنى تلك الاستراتيجية من خلال الشركات التكنولوجية الكبيرة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الثلاثاء، أن مصطلح العزو الرقمي يشير إلى وجود نمط آخر من العزو غير التقليدي المتعارف عليه، مشيرًا إلى تبني كل من روسيا والولايات المتحدة لهذه الاستراتيجية في مواجهة بعضهما البعض.

وأشار إلى مصطلح الثورة الملونة الذي تحدث عنه الإعلام الروسي وعن إن كانت الولايات المتحدة تريد إحداثها في روسيا، على غرار ما حدث في أوكرانيا وجورجيا، مضيفًا أن السباق السيبراني وسباق التسلح والفكر بين كل من روسيا والولايات المتحدة والصين وصل إلى مستوى يهدد العالم.

وعن العلاقات الأمريكية الروسية خلال إدارة بايدن، تابع: «الولايات المتحدة لا تملك الكثير إزاء روسيا، وتضيق عليها من خلال الدبلوماسية وتستغل المظاهرات لإضعاف مركز بوتين»، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يكون هناك سبق تسلح بين كل من روسيا والولايات المتحدة في إطار فترة من عدم ضبط الصراع في العالم.

ولفت إلى تطور منظومة الصواريخ النووية الصينية والتي تشكل خطرًا كبيرًا على الولايات المتحدة، ذاكرًا أن بايدن يعمل على الدفع بالصواريخ النووية التكتيكية ناحية دول البلطيق على الحدود الروسية.

وذكر أن روسيا ترد على ذلك من خلال إزاحة صواريخها غربًا لتصل إلى حدود أوروبا الشرقية، منوهًا أنه في حالة استمرار كل طرف في تحركاته ستبدأ مرحلة جديدة من سباقات التسلح.

وأفاد أنه لابد من ضبط ما هو سياسي حتى لا ينتهي إلى انفلات عسكري، قائلًا أن الولايات المتحدة تصدر يوميًا أخبارًا معادية للصين وروسيا، بهدف إرباك الداخل الروسي والصيني، ولكن وفقًا للتقديرت الروسية لن تخوض الولايات المتحدة حربين في وقت واحد لهذا ستبدأ بروسيا من خلال ثورة ملونة.



