وزير قطاع الأعمال: تعطل تطوير مصنع الحديد والصلب يرجع إلى سوء الإدارة وغياب المتابعة

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تسعى لحل مشكلة المعاش المبكر لعمال شركة الحديد والصلب منذ 3 أشهر مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء، أن تعطل تطوير مصنع الحديد والصلب يرجع إلى سوء إدارة وعدم متابعة من الجهات المعنية، موضحًا أن حجم مديونية المصنع تبلغ نحو 8.2 مليار جنيه.

وأوضح أن تصفية شركة الحديد والصلب ستتم من خلال بيع الأصول التي تكون 3 أنواع، الوحدات التي تعمل بكفاءة، والخردة وتباع بالكيلو، وأخيرًا الأراضي، مضيفًا أن البيع يكون من خلال مزاد.

وأكد أن مشروع التصفية لن يستغرق أكثر من سنة ونصف، وستقوم عليه لجان للتقييم والإدارة، مشيرًا إلى اقتراض مبالغ تعويضات العاملين من بنك الاستثمار الدولي، فضلًا عن التعاون مع خيئة المجتمعات العمرانية بتخصيص مبلغ مقابل بيع أراضي لها من الشركة.

وذكر أن عدد العاملين الذين سيتم تحويل عملهم للمناجم نحو 350 عاملًا، إضافة إلى توجيه بعض من الكوادر الفنية العاملة بالمصنع إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والباقي سيتم تعويضهم.