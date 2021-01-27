فرنسا تدرس فرض إغلاق جديد للسيطرة على تفشي كورونا

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية عقب اجتماع برئاسة إيمانويل ماكرون رئيس البلاد، إن فرنسا لا تستبعد تجديد الإغلاق "الصارم للغاية" في جهودها للقضاء على فيروس كورونا.

وقال المتحدث جابرييل أتال، اليوم الأربعاء، "ندرس عدة سيناريوهات"، مضيفًا أنه من غير المرجح أن تظل الإجراءات الحالية قائمة نظرا للضغط على المستشفيات.

وأصدر ماكرون تكليفًا بإجراء مزيد من الدراسات حول كيفية التعامل مع هذه القضية.

وتشهد فرنسا حاليا حظر تجول ليلي من الساعة 6 مساء، ولا تزال المطاعم والحانات والمؤسسات الثقافية والمرافق الرياضية مغلقة، على الرغم من السماح للمتاجر حاليًا بالبقاء مفتوحة في جميع أنحاء البلاد.

ومن المقرر أن يعقد وزير الصحة أوليفييه فيران مؤتمرا صحفيا مساء الخميس لعرض المستجدات.

وسجلت فرنسا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 67 مليون نسمة، أكثر من 74 الف حالة وفاة منذ بداية الوباء، وتم وضع البلاد تحت الإغلاق الصارم مرتين بالفعل، في الربيع الماضي وفي الخريف.