قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الوقائية، إن الوضع الوبائي الحالي في مصر مطمئن، مشيرًا إلى انخفاض أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن انخفاض الأعداد خلال يناير الجاري يرجع إلى التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشددًا على استمرار في الوسائل الوقائية حتى مع وجود اللقاحات المضادة لكورونا.

وأشار إلى تجاوز مصر لذروة الموجة الثانية من الجائحة، موضحًا أن التصاعد في الحالات حاليًا يسير بشكل أفقي، بمعنى أنه يتصاعد تدريجيًا.

وأكد أن لقاح كورونا يعطي حماية جرئية بحيث يقلل من شدته وأعراضه، ولكن لا يعطي مناعة كاملة تقي من الإصابة بالمرض، مضيفًا أنه لا يوجد فروقات كبيرة بين اللقاحات المنتجة عدا اختلافهم في تقنيات التصنيع.

وذكر أن اللقاح المصري المضاد لكورونا انتهت التجارب المعملية عليه، وسيدخل في طور التجارب السريرية قريبًا، لافتًا إلى التسجيل الطارئ للقاحات العالمية؛ نظرًا للظرف الوبائي الحالي.

