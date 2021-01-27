 فيديو.. تاج الدين: الوضع الوبائي حاليا في مصر مطمئن - بوابة الشروق
الأربعاء 27 يناير 2021 7:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. تاج الدين: الوضع الوبائي حاليا في مصر مطمئن

أمل محمود
نشر في: الأربعاء 27 يناير 2021 - 7:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 يناير 2021 - 7:45 م

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الوقائية، إن الوضع الوبائي الحالي في مصر مطمئن، مشيرًا إلى انخفاض أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن انخفاض الأعداد خلال يناير الجاري يرجع إلى التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشددًا على استمرار في الوسائل الوقائية حتى مع وجود اللقاحات المضادة لكورونا.
وأشار إلى تجاوز مصر لذروة الموجة الثانية من الجائحة، موضحًا أن التصاعد في الحالات حاليًا يسير بشكل أفقي، بمعنى أنه يتصاعد تدريجيًا.
وأكد أن لقاح كورونا يعطي حماية جرئية بحيث يقلل من شدته وأعراضه، ولكن لا يعطي مناعة كاملة تقي من الإصابة بالمرض، مضيفًا أنه لا يوجد فروقات كبيرة بين اللقاحات المنتجة عدا اختلافهم في تقنيات التصنيع.
وذكر أن اللقاح المصري المضاد لكورونا انتهت التجارب المعملية عليه، وسيدخل في طور التجارب السريرية قريبًا، لافتًا إلى التسجيل الطارئ للقاحات العالمية؛ نظرًا للظرف الوبائي الحالي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك