ضبط 10 طن ملح طعام مجهول المصدر بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات ومحطات الوقود والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.



استمراراً لسلسة الحملات التى تقوم بها مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدى الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين لردع المخالفين وخلال حملات تموينية مكثفة على المخابز و الأسواق بمركزى، شبراخيت - إيتاى البارود- المحمودية - أبو حمص.

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بالمرور على مركز ومدينة شبراخيت تم ضبط : مصنع مخللات مشكله يعمل بدون ترخيص وتم التحفظ على كمية من المخللات تقدر بحوالى ٢٢٥٠ كجم مخللات غير صالحه للاستهلاك.

كما تم ضبط مركز تعبئة وتغليف مواد غذائية يعمل بدون الحصول على التراخيص اللازمة وتم التحفظ على كمية ٢٥٠٠ كجم أرز مجهول المصدر بدون فواتير، وضط ٢٩ كجم جبنة رومى منتهية الصلاحية بأحد محلات بيع المواد الغذائية، وضبط ٦٠٠ لتر منظفات مجهولة المصدر.



بالمرور على مركز ومدينة إيتاى البارود ضبط مصنع سمن يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصه أو سجل صناعى وضبط ٣ طن مواد خام ومنتجات نهائية، تم ضبط ١٠ طن ملح طعام مجهول المصدر بأحد مصانع الجبن بدون فواتير داله على مصدرها، وتحرير ٤ محاضر ذبح خارج المجازر بكميه ٢٠ كجم لحوم.



بالإضافة إلى ضبط ٦٠٠ لتر كلور مجهول المصدر باحد محلات بيع وتداول المنظفات الصناعية، وضبط ملابس ومنتجات جلدية مجهولة المصدر وبدون بيانات، كما تحرر ٥ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار.



بمركز ومدينة المحمودية تم ضبط ٤٦ طبق لحوم مفرومة بكمية قدرها ١٩ كيلو جرام بدون بيانات و٢٠ كيلو جرام من الكبدة مجهول المصدر - ٧ كيلو جرام من البرجر مجهول المصدر وشيكارة بداخلها ١٢ كيلو جرام من الفول الصويا منتهية الصلاحية داخل أحد مراكز التعبئة والتغليف غير المرخصة.



كما تم تحرير محضر لأحد المطاعم لحيازته كمية من السجق مجهول المصدر، وضبط ٣٥ كيس فول معبأ مجهول المصدر - تحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار

كما قامت إدارة تموين أبو حمص بالمرور على مستودعات الغاز ومستودعات الدقيق والتأكد من مدى سلامة التخزين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.