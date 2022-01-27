وزير الداخلية اللبناني: ضبط نحو 12 طنا من المخدرات متوجهة إلى السودان

أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي اليوم الخميس ضبط نحو 12 طنا من المخدرات مموهة في صناديق عصير متوجهة إلى السودان كمحطة أولى.

وقال الوزير مولوي، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "عملية جديدة تثبت فيها الأجهزة الأمنية إصرارها على مكافحة تهريب المخدرات إلى خارج لبنان، إذ تمكن مكتب مكافحة المخدرات في الشرطة القضائية بالتعاون مع شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك من ضبط حوالي ١٢ طنا من المخدرات مموهة في صناديق من مسحوق الشراب (عصير) متوجهة إلى السودان كمحطة أولى".

وأوضح أن "التحقيقات متواصلة للكشف على كل محتوى الشحنة وملابسات العملية"، مضيفا: "لن ندخر جهداً في إحباط كل عمليات التهريب ومنع الأذى والشر عن اشقائنا العرب".

وكان الوزير مولوي أعلن في مؤتمر صحفي أول أمس الثلاثاء عن ضبط شحنة كبتاجون مخبأة بالشاي في البحر وإعادتها إلى بيروت، وكانت هذه الشحنة متوجهة إلى أفريقيا ومن ثم إلى الخليج وعلى الأرجح إلى السعودية.

يذكر أن دول الخليج والدول العربية تطالب لبنان بمنع تهريب الحبوب المخدرة إلى الدول العربية ومنع تصدير آفة المخدرات إلى خارج لبنان.