محافظ الشرقية: الدفع بمعدات وسيارات شفط وكسح مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني بكل الشوارع والطرق الرئيسية لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار والتعامل مع موجة الطقس السيئ لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأطقم وفرق العمل المكلفة تواصل مجابهة الأزمات بالتواجد بالشوارع لكسح مياه الأمطار وإزالة آثارها باستخدام المعدات وسيارات شفط وكسح المياه بالإضافة إلى مراجعة غرف تصريف مياه الأمطار بالشوارع للاطمئنان على تصريف المياه وعدم تراكمها بالشوارع.

وأشار المحافظ إلى استمرار كل الجهود وانتشار المعدات والأطقم تحت إشراف كافة القيادات لمواجهة موجة الطقس السيئ الذي تتعرض له المحافظة، واستمرار انعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الساعة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء، وربط غرف العمليات الفرعية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أية مشكلات تطرأ والتعامل الفوري وحلها في أسرع وقت.