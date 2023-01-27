زيلينسكي يدعو لتقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجددا دعوة من أجل الحصول على مزيد من الأسلحة، بعيدا عن دبابات القتال الرئيسية التي تعهد حلفاؤه حاليا بإرسالها.

وقال خلال خطابه المسائي عبر الفيديو "لا يمكن وقف العدوان الروسي إلا بالسلاح الكافي. والدولة الإرهابية لن تفهم غير ذلك"، مشيرا إلى أحدث موجة من الهجمات.

وتابع: "كل صاروخ روسي يطلق تجاه مدننا وكل مسيرة إيرانية يستخدمها الإرهابيون هي حجة من أجل مزيد من الأسلحة".

وشكر زيلينسكي كندا على أحدث تعهداتها بتقديم دبابات، قائلا الآن، هناك 12 دولة ضمن ما وصفه بـ "تحالف الدبابات".