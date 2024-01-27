وزير التموين يتفقد أعمال صومعة ميناء غرب بورسعيد

يتفقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، في محافظة بورسعيد، صومعة ميناء غرب بورسعيد.

وذكرت الوزارة، أن العمل على الصومعة قارب على الانتهاء داخل ميناء غرب بورسعيد، والتى تم تصميمها لتعمل بطاقه تخزينية 100 ألف طن، ومخصصة للاقماح المستوردة.

ووضع وزير التموين، حجر الأساس لإقامة صومعة حبوب في رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد في نهاية أكتوبر من العام 2021، بسعة تخزينية تصل إلى 100 ألف طن بتكلفة تبلغ 520 مليون جنيه، منها 13.2 مليون يورو قرض من صندوق أوبك لتنمية الدولية"أوفيد"، والباقي تمويلات ذاتية من الشركة العامة للصوامع بقيمة 276 مليون جنيه.