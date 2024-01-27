 وزير التموين يتفقد أعمال صومعة ميناء غرب بورسعيد - بوابة الشروق
السبت 27 يناير 2024 11:06 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

وزير التموين يتفقد أعمال صومعة ميناء غرب بورسعيد

علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية
علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية
إسلام عبد المعبود
نشر في: السبت 27 يناير 2024 - 10:51 ص | آخر تحديث: السبت 27 يناير 2024 - 10:51 ص

يتفقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، في محافظة بورسعيد، صومعة ميناء غرب بورسعيد.

وذكرت الوزارة، أن العمل على الصومعة قارب على الانتهاء داخل ميناء غرب بورسعيد، والتى تم تصميمها لتعمل بطاقه تخزينية 100 ألف طن، ومخصصة للاقماح المستوردة.

ووضع وزير التموين، حجر الأساس لإقامة صومعة حبوب في رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد في نهاية أكتوبر من العام 2021، بسعة تخزينية تصل إلى 100 ألف طن بتكلفة تبلغ 520 مليون جنيه، منها 13.2 مليون يورو قرض من صندوق أوبك لتنمية الدولية"أوفيد"، والباقي تمويلات ذاتية من الشركة العامة للصوامع بقيمة 276 مليون جنيه.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك