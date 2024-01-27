 المرصد السوري: مجموعات مدعومة من إيران استهدفت بالصواريخ أكبر قاعدة أمريكية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المرصد السوري: مجموعات مدعومة من إيران استهدفت بالصواريخ أكبر قاعدة أمريكية

وكالات
نشر في: السبت 27 يناير 2024 - 2:20 م | آخر تحديث: السبت 27 يناير 2024 - 2:20 م

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مجموعات مدعومة من إيران هاجمت أكبر القواعد الأمريكية في سوريا بالطائرات المسيرة بعد منتصف الليلة الماضية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وقال المرصد، إن الحقل المستهدف هو (حقل العمر) النفطي في ريف دير الزور الشرقي، وأن الهجوم جاء بعد ساعات قليلة من استهداف مماثل للقاعدة الأميركية في حقل (كونيكو) في ريف دير الزور الشمالي، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.

وأعلنت فصائل عراقية مسلحة في ساعة مبكرة من اليوم السبت، أنها استهدفت قاعدتين أمريكيتين في سوريا بطائرات مسيرة.

وأوضحت الفصائل، التي تطلق على نفسها اسم (المقاومة الإسلامية في العراق)، في بيان مقتضب، أن القاعدتين المستهدفتين تقعان في القرية الخضراء وحقل كونيكو.

وقالت إن الاستهداف يأتي ردًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.


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