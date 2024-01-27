حملات لإزالة مخالفات بناء وتغيير نشاط في الساحل الشمالي والشيخ زايد ودمياط الجديدة

أصدر وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، قرارين لإزالة مخالفات البناء الواقعة بقطعتي أرض تحت ولاية جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.

وأكد الجزار، في بيان لوزارة الإسكان السبت، مواصلة جهود أجهزة الوزارة، بالتعاون مع الجهات الأخرى، لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة؛ لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بها.

ونص القراران على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة بالشاليه رقم ۱۷۲ بقرية سياحية بالكم ٧٤ بحري طريق إسكندرية/ مطروح الساحلي، والمتمثلة في تقفيل التراس البحري للشاليه بالدور الأرضي بمبان حديثة من البلوك، وإضافتها للمسطح الداخلي، ومخالفات البناء المقامة بالشاليه رقم 4 والمتمثلة في بناء مبنى دور أرضي نموذج (B) بإجمالي مساحة 130.60 متر مربع، وأعمال البناء المستأنفة المتمثلة في تقفيل التراس الشرقي للشاليه بالدور الأرضي بمبان من البلوك حديثة دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.

وفي السياق ذاته، أعلن المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، شن حملة مكبرة لتنفيذ 18 قرار غلق وتشميع للمحال التي تعمل دون ترخيص، وللبدرومات المتواجد بها أنشطة مخالفة بالأحياء الأول والثالث والرابع.

وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أن الغلق لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك، ومزاولة أنشطة بأماكن غير مصرح بها "أنشطة مهنية أو تجارية" بالوحدات السكنية سواء بالعمارات، أو قطع الأراضي، أو السكني، أو البدرومات، أو الجراج لغير الغرض المخصص له.

وفي سياق متصل، أعلن المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، شن حملة لإزالة ووقف أعمال البناء المخالف أسفرت عن إيقاف أعمال وسحب معدات، وإزالة للأعمال المخالفة في البدروم للقطعة رقم 63 بالحي 9 المجاورة 1، وإيقاف الأعمال والإزالة لروف مخالف في الحي 10 مجاورة 2 قطعة رقم 25، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإزالة الأعمال المخالفة بالبدروم بالقطعة رقم 1 بالحي 16 مجاورة 2، وإيقاف الأعمال والتحفظ على خلاطين وبامب لبناء روف مخالف في القطعة رقم 57 بالحي 9 المجاورة 1، واتخاذ الإجراءات القانونية وغلق مخزن بالحي 8 مجاورة 2 قطعة رقم 12.