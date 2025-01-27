أشاد نبيل خشبة أمين صندوق اتحاد اليد بنتائج منتخبنا فى منافسات الدور الرئيسي في بطولة العالم التي تستضيفها " كرواتيا والدنمارك والنرويج ..

قال نبيل خشبة:" لعبنا مباراة كاب فيردي لتحقيق الفوز لضمان التأهل لدور الثمانية ودفع المدير الفني باستور باللاعبين اللذين لم يشاركوا بانتظام في مباريات الدور التمهيدي لمنح اللاعبين الأساسيين قدر من الراحة قبل مباراة دور الثمانية ، وحقق الهدف بالفوز ، ومع ذلك دفع ببعض اللاعبين الأساسيين علي فترات لتأكيد الفوز والاستفادة من خبراتهم في بعض الأوقات".

أضاف:" بإذن الله كلنا ثقة في منتخبنا ولاعبينا والجهاز الفني وقدرتهم علي تحقيق الفوز في مباراة فرنسا التي نتمني أن تكون طريقنا للصعود للدور قبل النهائي ، وتحقيق أحلامنا".