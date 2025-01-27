قتيل و7 مصابين بنيران إسرائيلية في جنوب لبنان خلال عودة قرويين

قتل شخص وأصيب 7 آخرون بجروح، اليوم الاثنين، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال محاولة سكان الدخول إلى قرى حدودية في جنوب لبنان لليوم الثاني على التوالي.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان لها اليوم، إن "اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت حتى الساعة إلى سقوط شهيد و7 جرحى"، وذلك غداة مقتل 24 شخصا بنيران القوات الإسرائيلية في ظروف مشابهة.

وتتواصل الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية في وقت يتوافد سكان إلى مشارف القرى الحدودية في جنوب لبنان، استعدادا لدخولها برفقة الجيش اللبناني.

كما تأتي هذه الاعتداءات بعد إعلان البيت الأبيض أمس الأحد تمديد "الاتفاق" بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير المقبل، على الرغم من عدم التزام إسرائيل بالموعد النهائي لسحب قواتها من الجنوب اللبناني.

وأعلنت الحكومة اللبنانية أنها وافقت على تمديد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل بعد وساطة أمريكية. كما أكد الجيش اللبناني في بيان له مساء أمس أنه "يواصل مواكبة الأهالي العائدين إلى البلدات الحدودية الجنوبية والوقوف إلى جانبهم".

وأوضح أنه "يستكمل الدخول إلى بلدات جنوبية عدة والانتشار فيها، ويدعو المواطنين إلى التزام توجيهات الوحدات العسكرية".

وأفادت الوكالة الوطنية بوصول "تعزيزات من الجيش" اللبناني إلى "مشارف بلدة ميس الجبل" الحدودية، مضيفة أن المواطنين بدؤوا التجمّع على "مداخل البلدة"، استعدادا للدخول إليها مع الجيش.

وقالت إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار "باتجاه عناصر الجيش اللبناني المتمركزين" غربي ميس الجبل، "دون وقوع إصابات".

وفي بلدة حولا المجاورة، قالت الوكالة إن السكان دخلوا إليها بعد انتشار الجيش اللبناني في عدد من أحيائها.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بإصابة شخصين بجروح في بلدة بني حيان، بينهم طفل، اليوم الاثنين نتيجة "اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين اليوم الدخول إلى بلداتهم".

وفي بلدة برج الملوك، قال شهود عيان إن العشرات من النساء والأطفال والرجال كانوا خلف ساتر ترابي رافعين رايات حزب الله، على أمل أن يتمكنوا من التوجه نحو بلدة كفركلا الحدودية التي لم تنسحب منها القوات الإسرائيلية، وسط انتشار آليات للجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل).

وعلى الطريق المؤدي إلى القرى الأمامية، قال شاهد عيان إن عشرات السيارات التي تقل نساء ورجالا وأطفالا كانت متجهة نحو بلداتهم صباح اليوم.

وفي مدينة بنت جبيل التي تعدّ مدخلا لعدد كبير من البلدات والقرى الحدودية في جنوب لبنان، شوهد سكان ومناصرون لحزب الله يوزعون صور الأمين العام السابق للحزب حسن نصرالله الذي قتل بغارة إسرائيلية في 27 سبتمبر الماضي، وحلوى ومياها وملصقات تحمل عبارة "نصر من الله" للعابرين في سياراتهم. ورفعت نساء صور مقاتلين من حزب الله قضوا خلال الحرب.



من جانبه، طلب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم الاثنين من سكان الجنوب "الانتظار" قبل العودة إلى قراهم، مضيفا أنه سيتم إعلامهم "حول الأماكن التي يمكن العودة إليها".

خروقات



وفي إطار رصدها للخروقات الإسرائيلية ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية اليوم أنه "للمرة الثانية، ألقت طائرة استطلاع معادية قنبلة على فريق الأشغال قرب النادي الثقافي في بلدة بني حيان قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية، ما أدى إلى سقوط جريح".

وفي وقت سابق اليوم، ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة على فريق الأشغال التابع لبلدية بني حيان، بحضور رئيس البلدية، خلال العمل على إعادة فتح الطريق وتعبيده عند مدخل البلدة، دون وقوع إصابات، حسب الوكالة.

وعقب ذلك، قالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، إن "الاعتداء الإسرائيلي على بلدة بني حيان، أسفر عن إصابة شخصين بجروح أحدهما طفل".

وأوضحت الوكالة أن "القوات الإسرائيلية خطفت أحد أبناء بلدة الوزاني، بعدما تقدم الأهالي إلى مدخلها من جهة (بلدة) ريحانة بري، وأطلقت النار باتجاههم ترهيبا".

كما أطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه عناصر الجيش اللبناني المتمركزين في منطقة المفيلحة غربي بلدة ميس الجبل، دون وقوع إصابات، وفق الوكالة.

وفي قضاء صور بمحافظة الجنوب، حلقت طائرات مسيّرة إسرائيلية على مستوى متوسط في أجواء القطاع الغربي.

كما أطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه الأهالي في بلدة الضهيرة الحدودية "لتخويفهم"، وفق الوكالة.

وإجمالا، ارتكب الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 660 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

وخلّف العدوان الإسرائيلي على لبنان 4 آلاف و80 قتيلا و16 ألفا و753 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر الماضي.